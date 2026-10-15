Brad Gilbert rivela su Cahill: "Ha saputo del forfait di Sinner mentre era all'aeroporto, ora è in attesa. È frustrante"

Brad Gilbert: "Cahill è ancora in attesa"

Di certo, a sentire le parole del coach americano e suo grande amico Brad Gilbert, l'umore di Cahill non deve essere dei migliori. L'allenatore di leggende come Agassi e Roddick, ha rivelato nel podcast BigT con Andrea Petkovic alcuni dettagli sul rapporto che c'è in questo momento tra Jannik e Darren: “Ho parlato molto con Cahill - ha detto - ed è tutto iniziato letteralmente quando lui era in viaggio dall’aeroporto di Los Angeles verso Cincinnati, quando ha ricevuto una chiamata che gli ha annunciato che non sarebbero andati al Masters 1000. E fondamentalmente è rimasto in attesa da allora. E penso che sia una di quelle cose frustranti".

Gilbert, il suo parere sull'intervento chirurgico

Anche sulle condizioni e il percorso di recupero di Sinner, con la scelta di evitare l'intervento chirurgico, Gilbert esprime qualche perplessità: "Segue i consigli dei medici, si prende qualche giorno di riposo, poi torna e si allena. Qualche giorno sta bene, altri sente questo dolore al ginocchio. Spero che non ci siano troppi cuochi nella cucina di Sinner, ma sta diventando come se avesse tre dottori diversi. È stato in Italia, in Francia, penso che sia una decisione difficile chiudere qui la stagione e pensare solo al riposo e a rinforzarsi. Quindi nessun intervento chirurgico. Immaginiamo di andare avanti velocemente fino a gennaio, o diciamo dicembre, quando inizia a prepararsi per l’Australian Open e questo dolore non è sparito. E all’improvviso potrebbe persistere: di solito per cosi tanto tempo ti chiedi se l’intervento chirurgico sia un’opzione. Di solito è l’ultima opzione, ma ora non è più come 30 anni fa. Comunque è una cosa molto insolita, non ricordo un anno in cui i due migliori giocatori abbiano perso così tanto tempo per gli infortuni. Ti fa pensare a quanti Major consecutivi ha giocato Federer, cosa faceva per stare così in salute?".