Alcaraz filma un tifoso vestito da Sinner con il ginocchio bendato

Sinner, sono stati gli sci a tradirlo? Keys e Pegula: "Movimenti impossibili, l'infortunio non è una sorpresa"

Le due tenniste statunitensi in un podcast esprimono la loro teoria sul problema al ginocchio di Jannik: "sembra che stia sciando in campo, ma non è normale"
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Valerio Minutiello
Valerio Minutiello

3 min

Pubblicato il 17.10.2026, 11:36

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Essere nato sugli sci può essere la forza e il punto debole di Sinner? Se lo stanno iniziando a chiedere anche nel circuito dopo i problemi al ginocchio destro che hanno fermato Jannik nella seconda parte del 2026, dopo una prima parte da sogno. Il suo modo di correre, cambiare direzione, fermarsi, scivolare è unico. Sembra che stia con gli sci sul campo da tennis. Questà è sicuramente un'arma in più per lui, perché gli dà una rapidità, un equilibrio, una stabilità che altri non hanno. D'altra parte però, se quei movimenti sono naturali sulla neve in montagna con gli sci ai piedi, fanno quasi paura a vederli su un campo da tennis. Spesso ci siamo chiesti come faccia Sinner a essere come elastico e forse ora il suo corpo gli ha presentato il conto. 

 

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Madison Keys e Jessica Pegula: "Il modo in cui si muove non è normale"

Ne hanno parlato Madison Keys e Jessica Pegula nel podcast The Player's Box: "Si muove in un modo che penso sia impossibile per il mio corpo - ha detto Madison Keys -. Io non potrei mai farlo perché mi romperei, quindi non penso che sia così sorprendente. Il modo in cui riesce a correre negli angoli o scivolare negli angoli e fermarsi, e cambiare direzione, io sto ancora correndo contro le tribune e Jannik intanto si è già fermato del tutto e sta correndo dall’altra parte!". D'accordo con la collega, anche la connazionale statunitense Jessica Pegula: “Ho la sensazione che il modo in cui si muove non sia normale - ha commentato - quindi penso che non sia davvero così sorprendente che abbia qualche problema al al ginocchio. Sembra letteralmente che stia sciando, nessuno ha mai (fatto niente del genere.) Nemmeno Novak, che è quello più simile a lui, non ci riesce. Sembra che Jannik stia sciando in campo. Jannik è in grado di cambiare direzione come nessuno, noi stiamo correndo e lui ha già colpito un vincente! Speriamo che si riprenda, per un paio d’anni abbiamo pensato che fosse imbattibile, a volte pensiamo che nessuno lo batterà mai, ma poi succede qualcosa del genere e torniamo alla realtà. È difficile rimanere in salute, specialmente a quel livello”.

 

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