Panatta lancia un messaggio a Sinner: "Vedrei bene Bertolucci al posto di Cahill". Poi risponde a Pegula e Keys...

Panatta la butta lì, tra il serio e l'ironico. Si parla di un addio imminente tra Sinner e Cahill, in realtà già era stato annunciato per la fine del 2026. Iniziano a circolare le voci sul possibile erede del super coach australiano. Adriano chi ci vedrebbe? Il suo amico Paolo Bertolucci: "Sinner? Non sappiamo molto sulle sue condizioni - dice alla Domenica Sportiva - perché è un po’ tutto avvolto nel mistero, ma soprattutto leggo che probabilmente cambierà coach. Chi vedrei al posto di Cahill? Io dico Paolo Bertolucci, perché capisce molto di tennis. Secondo me potrebbe dargli una grande mano. Non so se questo possa succedere, non sono nella testa di Cahill e nemmeno in quella di Bertolucci, però secondo me ci sono pochissimi ex giocatori che capiscono molto di tennis, e Paolo è tra questi, diciamo cinque. Cahill è un po' stanco, perché la vita del coach è veramente faticosa: tu praticamente sei dedicato completamente al giocatore, è un sacerdozio quasi. Ti dedichi proprio al 100% al tuo giocatore, alla sua famiglia, alla sua salute e a tutto quello che gli gira intorno per cui poi per uno che abita in Australia come Cahill è molto lontano, è difficile".