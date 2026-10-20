Ferrero: "Io allenatore di Sinner? Gli spagnoli potrebbero infastidirsi e li capisco, però..."

Juan Carlos Ferrero prosegue nella promozione del suo libro "Mentalidad Ganadora". Dopo le tante interviste rilasciate nelle ultime settimane, in cui ha parlato soprattutto di Jannik Sinner , di recente ne ha concessa una ad AS, toccando numerosi temi tra cui il lungo sodalizio con Carlos Alcaraz : "Ho sempre cercato di fargli capire il miglior modo di fare le cose, provando ad adattarmi a lui il più possibile: penso che sia fondamentale per un allenatore. Dell'addio si è parlato tanto, perciò non voglio dilungarmi. Ciò che mi sento di dire è che il tempo guarisce tutto . Ho avuto bisogno di un periodo per rimettere le cose al loro posto, ma adesso mi sento bene. Ribadisco che è stata un'avventura fantastica e non bisogna parlarne male solo perché è finita. Bisogna semplicemente rispettare le decisioni prese".

Ferrero: "Jannik spettacolare, i tifosi devono capire..."

In seguito, l'ex numero uno al mondo ha detto la sua sulla possibilità di allenare Jannik Sinner a partire dal 2027: "Magari troverei comunque le motivazioni per allenare nuovamente un ragazzo di 16-17 anni, ma per il momento propendo per un tennista già nel circuito e con le idee chiare. Jannik è un giocatore spettacolare e, come io e Carlos sappiamo, ha dimostrato di essere davvero difficile da battere quando è al 100%. Capisco che gli spagnoli potrebbero essere infastiditi da un'eventuale collaborazione perché potrebbe sembrare andare contro Carlos. Tuttavia io cerco di evolvermi come coach e la gente dovrebbe capire cosa significa un'opportunità di quel calibro. Che sia Sinner o un altro giocatore, per forza di cosa ci si troverà contro qualcuno".

L'esperienza con Zverev

Da due fenomeni a un terzo. Ferrero ha poi parlato di Alexander Zverev, che ha allenato prima dell'esperienza con Alcaraz: "Ero molto giovane e, con la maturità, magari avrei potuto prendere le decisioni in modo diverso. L'esperienza è stata ottima, ma avevamo un concetto diverso di professionalità. Lui gli dava un'interpretazione diversa, data dal suo modo di essere e dalle sue abitudine". Lo spagnolo ha quindi speso parole al miele per Sascha: "Negli ultimi anni mi sono trovato bene con lui: è molto professionale e un gran lavoratore. Inoltre quando ha giocato contro Alcaraz non ci sono mai stati problemi. Dopo che ha vinto il Roland Garros gli ho mandato un messaggio".

Possibile futuro in Davis?

Infine, Juan Carlos ha analizzato l'ipotesi di ricoprire il ruolo di capitano della Nazionale della Spagna in Coppa Davis: "Penso che alla mia età possa ancora presentarsi quest'opportunità. La Davis è una competizione che ho sempre apprezzato perché ti mette alla prova mentalmente: è fondamentale essere forti per superare certi confronti difficili. Si tratta di competizioni molto preziose anche in vista di quelle individuali. Penso che qualsiasi giocatore sarebbe felice di vivere un'esperienza simile". Ferrero dovrà però aspettare almeno qualche anno poiché, dopo l'addio di David Ferrer - saluterà dopo le Final 8 di Bologna - è stato ufficializzato come capitano Marc Lopez.