Cahill è sbarcato a Montecarlo, altro che divorzio: il post con scritto "Buongiorno" e il like di Sinner manda in tilt i social

Cahill e Sinner ancora insieme. Basta una sola immagine, una parola, un emoticon e un like per esaltare i tantissimi tifosi che sentono tremendamente la mancanza di Jannik in questo momento. La costa di Montecarlo , accompagnata da un " Good Morning ", e una tazzina di caffè. E ovviamente il "mi piace" del numero uno al mondo. Basta questo per placare le voci di un divorzio imminente, alimentate dalle recenti dichiarazioni in un podcast di Brad Gilbert. Non c'è nessuna rottura, nessun segnale di separazione al momento: solo la voglia di tornare a lavorare per tornare a vincere insieme. Un altro indizio che non ci fosse nessun problema tra i due, Cahill lo aveva dato nei giorni scorsi, quando aveva postato una storia dall'Australia mentre giocava a golf, e sulle mazze c'era il peluche di una volpe.

Obiettivo Australian Open

L'obiettivo è cerchiato sul calendario: gli Australian Open di gennaio. Se tutto va bene, Sinner potrebbe anche pensare di partecipare al Six Kings Slam a Riad, che è stato spostato a fine dicembre. Adesso è prematuro fare previsioni però. Quello che conta è che Cahill, chiamato "Papà" dai fan di Sinner, è sbarcato a Montecarlo: è il segnale che tutti aspettavano. Si inizia a fare sul serio. Segno anche che il riposo assoluto e le terapie hanno dato gli effetti sperati. Jannik non sente più dolore, adesso lo aspetta la prova del campo.

Sinner e Cahill, il futuro è tutto da scrivere

Il tennista italiano sta per perdere la vetta del ranking, ma al momento questa non è una preoccupazione per lui. L'importante è lasciarsi questo periodo difficile alle spalle. Il futuro di Cahill e Sinner è ancora tutto da scrivere. Tutti sapevano che questo sarebbe stato il loro ultimo anno insieme, al termine della stagione ci sarebbe stato l'addio. L'ex di Alcaraz, Ferrero, ha già lanciato più di un messaggio, facendo capire che gli piacerebbe molto allenare Jannik. Ci sono anche altri nomi: si è parlato anche dello svedese Magnus Norman, già vicinissimo a Sinner prima dell'arrivo di Cahill. Questo lungo stop però potrebbe cambiare i piani, e magari potrebbero decidere di continuare insieme ancora per un po'.