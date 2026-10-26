Sinner, sono 95 settimane da numero uno, ma potrebbe essere l'ultima: Zverev è a soli 700 punti, e domenica...

Sinner continua il suo percorso di recupero. La settimana scorsa a Montecarlo è arrivato anche Cahill , per provare a testare la tenuta del ginocchio sul campo. I social ogni tanto ci danno qualche notizia su di lui, un’apparizione al Montecarlo Country Club, una foto con qualche fan in palestra a Montecarlo che lo mostra leggermente dimagrito e niente più. Ieri ha fatto il tifo per il suo grande amico Kimi Antonelli , che ha trionfato ad Austin, ma non è riuscito a mettere le mani sul mondiale. L’appuntamento è solo rimandato.

Sinner, 95 settimane da numero uno: Zverev è a 700 punti

Nel frattempo c’è un dato certo: oggi inizia la settimana numero 95 in testa al ranking Atp. Potrebbe essere l’ultima però. Per tagliare il traguardo delle 100 dovrà aspettare, tornare in campo e vincere trofei. Oggi Sinner scarta i 500 punti del torneo di Vienna, e Zverev, che invece ne perde 320, adesso è sotto di soli 700 punti. Per effettuare il sorpasso domenica due novembre, Sascha deve arrivare almeno in semifinale in Austria. Se non dovesse succedere, l’appuntamento sarebbe solo rimandato alla settimana successiva, quando Sinner dovrà scartare i 1500 punti delle Atp Finals. Carlos Alcaraz è ancora troppo distante per insidiare la vetta. Non riuscirà in ogni caso a farlo nel 2026. I punti che lo separano da Jannik Sinner al momento sono 4840: del resto anche lo spagnolo è stato costretto a fermarsi per quattro mesi a causa di un brutto infortunio al polso, e sta lentamente tornando al top.