"Sinner ha già assunto Norman al posto di Cahill": l'indiscrezione del The Times è uno scoop eclatante
Mentre i tifosi azzurri contano i giorni che separano Jannik Sinner dal suo ritorno in campo, il tennista italiano starebbe pensando ad un cambiamento epocale di strategia. Rivoluzionando in modo netto il suo staff. Secondo quanto riportato dal The Times, Sinner avrebbe già trovato il sostituto di Darren Cahill, che lascerà la collaborazione con l'attuale numero uno al mondo, al termine di questa stagione.
Sinner ingaggia Magnus Norman?
A lanciare l'indiscrezione è il quotidiano inglese che sostiene che Sinner porterà nel suo staff Magnus Norman, con il quale avrebbe già trovato un accordo. Norman ha guidato in passato Stan Wawrinka alla conquista di tre titoli del Grande Slam. Il tecnico svedese sostituirà quindi Darren Cahill, destinato a dividere le sue strade da quelle del campione italiano al termine della stagione.
Sinner e Cahill, addio dopo quattro anniL'australiano era entrato nel team di Sinner nell'estate del 2022 come supercoach: una figura di primo piano che ha lavorato per quattro anni al fianco di Vagnozzi e contribuendo ai successi del tennista altoatesino. Sinner saluterà Cahill e, secondo quanto riportato dal The Times, avrebbe appunto già assunto Norman nel suo staff.
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