Sinner racconta tutto, dal libro di 600 pagine, al rapporto con Antonelli all’infortunio: "Il tennis mi ha fatto male"

Jannik Sinner cerca di lasciarsi alle spalle un'estate dolorosa, passata lontano dai campi da tennis per l'infortunio al ginocchio destro. Il tennista altoatesino, ancora numero uno del mondo nonostante lo stop, tornerà in campo a fine anno. In una lunga intervista con D di Repubblica , ha spiegato come ha passato questi mesi: "Sono andato a Monza a vedere la F1 e a Milano alla sfilata di Gucci, ho giocato un po’ di più alla Play e ho iniziato a leggere un libro di 600 pagine, Io uccido, di Giorgio Faletti. Fermo non ci sono mai stato, né ho voltato le spalle al tennis perché lui mi ha fatto del male . Anzi ho sempre lavorato molto sia in palestra che in campo e con i fisioterapisti. Pazienza è la parola giusta per questo periodo. Il corpo è l’unico avversario che non puoi battere, quando ti dice stop devi accettarlo e seguire i consigli degli specialisti".

L'amicizia con Antonelli e i genitori

Sinner racconta la sua amicizia con Andrea Kimi Antonelli, che a 20 anni sta per vincere il titolo mondiale di Formula 1, primo italiano a riuscirci dal 1953: "Con Kimi parliamo di tutto. Di come ci si relaziona con gli altri, delle persone che abbiamo attorno, di come fare in certe situazioni. Facciamo sport diversi, lui ha 20 anni, io 25, ma ci confrontiamo molto. Mi chiedono: scambieresti uno Slam con un successo in una gara di F1? Dai, inutile rispondere, è una cosa che non capiterà mai". Della sua famiglia dice: "Ho sempre potuto contare su un papà bravo anche in cucina - le sue parole - mamma refrattaria alle partite? È molto migliorata, non esce più durante i miei incontri, il rifiuto a sedere nel Royal Box a Wimbledon è perché non vuole essere osservata e scrutata dalle telecamere quando gioco. Non ha tutti i torti, non le piace la tensione, anche se ora riesce a essere più tranquilla".

Sinner e la sofferenza da cancellare

Quando gli viene chiesto quale giorno della sua vita cancellerebbe, Sinner risponde con chiarezza: "Non sarebbe un momento sportivo, né la sconfitta in finale con Alcaraz a Parigi 2025, né in semifinale con Djokovic a Melbourne a inizio anno. Vorrei cancellare ciò che ho provato il giorno in cui sono andato via di casa. Lo strazio di quando a 13 anni e mezzo, a Milano, ho salutato mio padre perché le nostre strade si separavano e un filo si spezzava. Ci stavamo lasciando, piangevo io per lo strappo, ma anche lui. Di quel giorno lì farei a meno, fu un’emozione troppo forte".