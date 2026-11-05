Jannik Sinner, il rientro si avvicina

Sinner sarà a Milano il 10 novembre: svelerà qualcosa sul suo futuro?

Jannik parteciperà a un evento con Allianz, di cui è Global Brand Ambassador: ancora non è stato annunciato il programma. Tutti i dettagli
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Valerio Minutiello
Valerio Minutiello

2 min

Pubblicato il 05.11.2026, 12:25 (Aggiornato il 05.11.2026, 12:48)

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Sinner continua il suo percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio destro a Montecarlo con Cahill. A testimoniarlo sono i vari indizi che si possono raccogliere sui social: l’ultimo è un post su Instagram del suo osteopata di fiducia Andrea Cipolla. Una foto insieme con il coach Cahill e Umberto Ferrara. Jannik stesso potrebbe rompere il silenzio tra 5 giorni. Il tennista italiano parteciperà a un evento nella torre Allianz, di cui è Global Brand Ambassador, a Milano. Quella potrebbe essere l’occasione per ascoltare le parole del numero due al mondo, fermo dalla vittoria a Wimbledon. Non è stato ancora svelato il programma della giornata, ma è probabile che Jannik faccia una conferenza stampa.

Sinner, i temi caldi: il futuro di Cahill e il nuovo allenatore

A tenere banco adesso è il dibattito sul nuovo coach che potrebbe sostituire Cahill nella prossima stagione. In pole position c’è lo svedese Magnus Norman. L’annuncio potrebbe arrivare a breve. Darren intanto prosegue il suo lavoro con il suo allievo prediletto a Montecarlo e le foto lo ritraggono sempre sereno e sorridente. Tra i due il rapporto è sempre ottimo e la separazione era già programmata da tempo. La data del rientro in campo invece è ancora lontana: per ora quella segnata sul calendario è il 27 dicembre, quando prenderà il via il Six Kings Slam, la milionaria esibizione a Riad. Sinner aveva dovuto rinunciare, ma lo slittamento da ottobre a dicembre per motivi di sicurezza gli consentono di provarci. Rientrare in un’esibizione gli permetterebbe di testare la reazione del corpo prima degli Australian Open.

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