L'emozione di Magnus Norman nelle prime parole da super coach di Sinner: "Mi sento privilegiato"

Dopo l'annuncio di Sinner, è arrivato anche il primo messaggio del nuovo super coach svedese Magnus Norman, a certificare un'unione che diventerà operativa a inizio dicembre. "Innanzitutto nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l'intero team hanno svolto con Jannik nel corso degli anni - scrive Norman sul profilo Instagram della sua accademia Good to Great -. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l'opportunità di costruire su ciò che hanno realizzato. Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più è la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorarsi, nonostante tutto ciò che ha già raggiunto. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l'ora di entrare a far parte del suo team e di contribuire, in qualsiasi modo possibile, alla sua continua crescita".