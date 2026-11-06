L'emozione di Magnus Norman nelle prime parole da super coach di Sinner: "Mi sento privilegiato"
Dopo l'annuncio di Sinner, è arrivato anche il primo messaggio del nuovo super coach svedese Magnus Norman, a certificare un'unione che diventerà operativa a inizio dicembre. "Innanzitutto nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l'intero team hanno svolto con Jannik nel corso degli anni - scrive Norman sul profilo Instagram della sua accademia Good to Great -. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l'opportunità di costruire su ciò che hanno realizzato. Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più è la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorarsi, nonostante tutto ciò che ha già raggiunto. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l'ora di entrare a far parte del suo team e di contribuire, in qualsiasi modo possibile, alla sua continua crescita".
Norman affiancherà Simone Vagnozzi
Il nuovo super coach sostituirà l'australiano Darren Cahill, chiamato affettuosamente papà dai tifosi, e affiancherà Simone Vagnozzi. Sarà difficile per Magnus raccogliere questa pesante eredità. Norman, ex tennista, arrivato ad essere numero due al mondo, in bacheca ha una Coppa Davis, vinta in finale a Milano nel 1998 contro l'Italia capitanata da Paolo Bertolucci. una vittoria a Roma agli Internazionali nel 2000, e una finale al Roland Garros. Da allenatore ha lavorato con Stan Wawrinka, che si è appena ritirato, portandolo a vincere tre slam e a diventare numero tre al mondo. Era già stato vicinissimo a Sinner nel 2022, ma poi era arrivato Cahill. Era destino che lavorassero insieme prima o poi.
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