Sinner, con Magnus Norman inizia la quarta era: da Mayr e Spizzica fino a Vagnozzi e Cahill, tutte le tappe della carriera di Jannik

«Per il ruolo che ricopro nel team, Jannik e Simone dovrebbero valutare l’idea di avere una nuova voce, un nuovo paio di occhi, una nuova ispirazione». Darren Cahill era di questa idea già un anno fa, quando annunciava che da uomo di parola sarebbe rimasto al fianco di Jannik Sinner anche nel 2026. Dodici mesi dopo, il momento del passaggio di consegne è arrivato : sarà tutto di Magnus Norman l’onore e l'onere di affiancare Simone Vagnozzi e dover ispirare il campione azzurro , a cui mancano sempre meno tasselli per completare la propria bacheca . In attesa di questa nuova avventura , che prenderà il via nei primi giorni di dicembre, quella di ieri più che la giornata di benvenuto allo svedese è stata quella dei sentiti ringraziamenti al coach australiano: «Darren sei stato incredibilmente importante nel mio percorso. Ti voglio ringraziare per la fiducia riposta in me, per la tua sincerità e la tua dedizione. Mi hai aiutato a crescere come giocatore e come persona, i tuoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la carriera. Quando abbiamo iniziato a lavorare ero un giovane tennista magrolino, non hai dato tutte le risposte ma mi hai insegnato a trovarle da solo. Sei diventato molto di più di un coach per me e insieme abbiamo raggiunto i traguardi che sognavo da bambino». E in effetti, tutti i grandi successi dell’ex numero 1 del mondo portano la firma del duo Vagnozzi/Cahill . Quest’ultimo si unì al team a giugno 2022, con un Sinner numero 13 del ranking dopo che l’anno prima aveva assaporato un fugace ingresso in Top 10.

Sinner riparte da Norman

Da lì un scalata straordinaria: il primo titolo Slam all’Australian Open 2024, la conquista della vetta mondiale e altri quattro Major, compresi Wimbledon 2025 - quello della scommessa con cui Jannik si è assicurato un altro anno con Darren - e 2026, unico Slam di una stagione che l’azzurro e l’australiano non hanno potuto vivere a pieno. «Lavorare con Jannik è stato un privilegio. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito al lavoro del quale siamo orgogliosi – le parole di Cahill –. C’è stata una sincerità e una fiducia reciproca ed è questo che rende speciale allenare un atleta così. Voglio ringraziare Jannik, il team e i suoi tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana». Arrivato in punta di piedi, nonostante un curriculum pieno di successi al seguito di Agassi, Hewitt e Halep, Cahill si fa da parte con la stessa discrezione. Del resto, già un anno fa spiegava di avere la sensazione di aver trasmesso a Jannik tutto ciò che poteva offrirgli. Da qui il benestare all’arrivo di Magnus Norman, che di Slam ne ha conquistati tre al fianco di Stan Wawrinka e che già nel 2022 era stato un serio candidato a entrare nel team, prima che la scelta ricadesse su Simone Vagnozzi. La fiducia su quest’ultimo è stata pienamente rinnovata nelle settimane prima di Wimbledon, con l’estensione del suo contratto. Proprio in quel periodo si era valutato anche il possibile inserimento di Juan Carlos Ferrero, ma l’ex coach di Alcaraz avrebbe ricoperto un ruolo speculare a quello di Vagnozzi. Per questo ci sono stati pochi dubbi, con Sinner che ha deciso di dare seguito a un sodalizio vincente nel quale adesso si inserisce Norman. «Jannik è ovviamente già uno dei migliori al mondo, ma è ancora giovane, umile e desideroso di imparare e migliorare: proprio questo mi entusiasma – le parole dello scandinavo –. Non vedo l’ora di far parte del suo team e contribuire al suo sviluppo». Le motivazioni non mancano e difficilmente potrebbe esserci un momento più stimolante per cominciare, dato che il tecnico inizierà a lavorare con Jannik in un mese decisivo in vista del rientro per la stagione 2027.