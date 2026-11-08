Sinner ha scelto un modo davvero emozionante per salutare Cahill . Tra loro c’è stato più di un semplice rapporto di lavoro: un legame profondo, un’amicizia vera, che continuerà per sempre, al di là del ruolo di super coach, che si è esaurito con una separazione consensuale e programmata. Darren, per i fan di Sinner “Papà”, ha avuto un ruolo fondamentale nell’ascesa di Jannik nell’olimpo del tennis. Il tennista italiano ha pubblicato su YouTube un bel video che racconta attraverso alcune foto i retroscena sui momenti più belli, e anche più difficili, che hanno vissuto insieme in questi anni.

La foto preferita da Sinner

Non a caso la foto preferita da Sinner è quella di un abbraccio tra loro due fuori dal campo, che racconta quello che Darren è stato per lui: “Ti fa capire quanto questo legame sia importante - dice Jannik -. Mi mancherà la persona accanto a me che posso chiamare 24 ore al giorno, in ogni momento della mia vita, perché abbiamo passato momenti difficili e tu eri sempre la prima persona che chiamavo, perché mi sentivo più vicino a te, specialmente nei momenti più difficili. Le vittorie e le sconfitte vanno e vengono, ma il legame con una persona resta”. “Per me questa è una foto di squadra - replica Cahill - anche se ci siamo solo io e te”.

Dalla PlayStation ai Go-Kart: "Fuori dal campo sono un pagliaccio"

Sinner e Cahill raccontano anche tanti retroscena della loro vita fuori dal campo. Un giro sui go-kart nell’unico giorno libero ad Alicante, le partite a golf, le sfide con Vagnozzi alla Playstation nello spogliatoio a Torino a dieci minuti dalla finale vinta contro Alcaraz: “Sì c’era un controller in meno ricordo, uno è volato contro il muro. La gente mi conosce solo per come sono in campo - dice Jannik - ma fuori sono un vero pagliaccio”. Una foto con i capelli sconvolti appena sveglio: “Su certe cose sono superstizioso, e si vede dai capelli ad esempio. Tipo anche stesso bagno, stesso hotel se vinco".

I ricordi più belli sul campo: il primo Wimbledon e gli Australian Open

Tra i ricordi in campo, il più speciale per Sinner è il primo Wimbledon, vinto contro Alcaraz: “È stato bello perché è arrivato dopo la sconfitta a Parigi contro Carlos, poi perché c’erano anche i miei genitori, anche se qui non si vedono. La prima cosa che ti ho detto entrando in campo è stata, ‘Se vinco questa partita, faremo un discorso più serio sul fatto che tu resti un altro anno o no’ e tu hai detto ‘Ok facciamolo’. Ero molto contento di affrontare ancora Alcaraz non solo per la sconfitta al Roland Garros, ma perché è il rivale migliore da affrontare”. Cahil è d’accordo, forse quello è stato il punto più alto, anche se un momento che non dimenticherà mai è il primo Slam vinto, gli Australian Open, anche perché è il Major di casa sua. “Il primo non si scorda mai, Per me è speciale per il luogo, e per come ci sei arrivato: è stato un percorso difficile fino alla finale”.

Cahill: "Ecco il mio ultimo consiglio"

Il video si chiude nel migliore dei modi: con l'ultimo consiglio di Cahill a Sinner: “È quello che ti do sempre: abbiamo lavorato perché tu diventassi la versione migliore di te stesso. A 28, 29, 30 anni, ogni singolo giorno abbi un vero obiettivo per ciò su cui lavori in campo. Allenati con uno scopo. Nel nostro team abbiamo le cinque P: pianifica il lavoro, lavora sul piano. È la cosa più importante, avere un piano per affrontare le cose, per allenarsi, per giocare, essere costante, perché non tutti i giorni saranno buoni, e avere pazienza, che a volte ti manca un po’, perché vuoi arrivarci il prima possibile, sei come un pilota di Formula 1. Tieni a mente le cinque P e non accontentarti mai.