Sinner oggi torna a parlare a Milano: con lui c'è anche Cahill. Tutti gli aggiornamenti

Come sta il ginocchio e quando pensa di tornare in campo. Questo è quello che tutti volevano sapere da Sinner, tornato a parlare dopo un silenzio troppo lungo in occasione di un evento Allianz, di cui è Global Brand Ambassador. Accanto a lui c'è il Super Coach Darren Cahill: recentemente hanno ufficializzato l'addio, e pubblicato poi su YouTube un video emozionante con tutti i ricordi più belli.