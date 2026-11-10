Sinner-Cahill, titoli di coda: "E' stato un privilegio per me"

Sinner oggi torna a parlare a Milano: con lui c'è anche Cahill. Tutti gli aggiornamenti

Il numero due al mondo partecipa a un evento Allianz a Milano, di cui è Global Brand Ambassador
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Valerio Minutiello
Valerio Minutiello

1 min

Pubblicato il 10.11.2026, 11:11

sinner

Come sta il ginocchio e quando pensa di tornare in campo. Questo è quello che tutti volevano sapere da Sinner, tornato a parlare dopo un silenzio troppo lungo in occasione di un evento Allianz, di cui è Global Brand Ambassador. Accanto a lui c'è il Super Coach Darren Cahill: recentemente hanno ufficializzato l'addio, e pubblicato poi su YouTube un video emozionante con tutti i ricordi più belli.

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