Sinner e il racconto del recupero dall'infortunio: "Non vi mentirò, è dura vedere gli altri giocare"
Il recupero dall'infortunio al ginocchio prosegue senza sosta con l'obiettivo dichiarato di tornare a giocare e, possibilmente, dominare, dal prossimo Slam australiano. Jannik Sinner ha postato sul suo canale YouTube un racconto delle difficili giornate passate a sistemare il problema alla celebre bandelletta, un problema che gli sta impedendo di scendere in campo e di svolgere al meglio il suo lavoro: "Non lo nascondo, vedere gli altri giocare e competere non è una cosa che mi lascia indifferente".
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