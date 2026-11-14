Sinner ballerino, la richiesta di Duplantis e Bortoleto fa impazzire i tifosi: il siparietto su TikTok
Da qualche giorno c'è un nuovo utente su TikTok: Jannik Sinner. Tramite un video pubblicato, il tennista azzurro ha annunciato il suo arrivo sul social cinese, dicendo ai follower che avrebbe mostrato loro il dietro le quinte ma anche ciò che succede dentro al campo. Come prevedibile, in poco tempo sono arrivati like e commenti a pioggia da parte di utenti entusiasti. Tra questi anche due colleghi sportivi di Jannik, vale a dire il fenomeno del salto con l'asta Armand Duplantis e il pilota di Formula 1 Gabriel Bortoleto, che hanno espresso un desiderio piuttosto particolare.
La richiesta di Duplantis e Bortoleto
"Vogliamo vederti ballare" ha scritto Duplantis. Sulla stessa lunghezza d'onda Bortoleto, che oltre a un paio di emoticon per celebrare l'arrivo di Jannik sulla piattaforma ha scritto: "Voglio vedere qualche movimento di ballo". TikTok è effettivamente noto soprattutto per una serie di balletti virali e a lasciarsi coinvolgere non sono stati soltanto influencer ma anche personalità del mondo dello sport. Nonostante le richieste, appare improbabile che Sinner si cimenti in quest'attività. E ai suoi fan va bene così. "Sicuri che volete vederlo ballare?" ha scherzato un utente su X, per poi aggiungere: "Chiedere alla Sharapova al riguardo". Il riferimento è a un filmato di qualche anno fa in cui Sinner si esibiva in una coreografia insieme all'ex giocatrice russa, apparendo tutt'altro che a proprio agio.
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