Sinner ballerino, la richiesta di Duplantis e Bortoleto fa impazzire i tifosi: il siparietto su TikTok

Da qualche giorno c'è un nuovo utente su TikTok : Jannik Sinner . Tramite un video pubblicato, il tennista azzurro ha annunciato il suo arrivo sul social cinese , dicendo ai follower che avrebbe mostrato loro il dietro le quinte ma anche ciò che succede dentro al campo. Come prevedibile, in poco tempo sono arrivati like e commenti a pioggia da parte di utenti entusiasti. Tra questi anche due colleghi sportivi di Jannik, vale a dire il fenomeno del salto con l'asta Armand Duplantis e il pilota di Formula 1 Gabriel Bortoleto , che hanno espresso un desiderio piuttosto particolare.

La richiesta di Duplantis e Bortoleto

"Vogliamo vederti ballare" ha scritto Duplantis. Sulla stessa lunghezza d'onda Bortoleto, che oltre a un paio di emoticon per celebrare l'arrivo di Jannik sulla piattaforma ha scritto: "Voglio vedere qualche movimento di ballo". TikTok è effettivamente noto soprattutto per una serie di balletti virali e a lasciarsi coinvolgere non sono stati soltanto influencer ma anche personalità del mondo dello sport. Nonostante le richieste, appare improbabile che Sinner si cimenti in quest'attività. E ai suoi fan va bene così. "Sicuri che volete vederlo ballare?" ha scherzato un utente su X, per poi aggiungere: "Chiedere alla Sharapova al riguardo". Il riferimento è a un filmato di qualche anno fa in cui Sinner si esibiva in una coreografia insieme all'ex giocatrice russa, apparendo tutt'altro che a proprio agio.