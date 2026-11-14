Sinner a fianco di Maldini: "Giocavo a calcio e sciavo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli"
Tra gli otto aspiranti maestri quest’anno non c’è Jannik Sinner, che nonostante si fosse qualificato ha dovuto dare forfait a causa dell’infortunio al ginocchio che l’ha costretto a mettere fine anzitempo al suo 2026. L’azzurro è comunque presente a Torino, sede delle ATP Finals, e proprio in occasione di un evento organizzato nel pieno centro del capoluogo piemontese, presso lo store della Nike di via Roma, ha rilasciato una serie di dichiarazioni interessanti. “Non avrei mai pensato di arrivare a questi livelli: immaginassi tutto questo era impossibile” ha esordito. Sinner, affiancato da un’altra leggenda come l’ex calciatore Paolo Maldini, ha poi aggiunto: “Vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici, giocando a calcio e sciando. Poi a 13 anni ho optato per il tennis e credo che scegliere ciò che ti piace di più sia la vittoria più grande. Ciò che si può controllare non è il risultato ma il divertimento".
Tra ATP Finals e social
Jannik ha poi toccato altri temi, tra cui il suo rapporto con le ATP Finals: “A Torino mi sono sempre trovato bene, il campo in cemento indoor è il mio preferito. Quando gioco voglio dare sempre tutto perché sento che non scendo in campo solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero". Infine, parlando ai ragazzi del circolo torinese di tennis 'Le Pleiadi', non poteva mancare una chiosa sui social network: “Sono una parte molto importante e possono essere utilizzati in modo positivo. Tuttavia io consiglio di starci lontano perché ci sono tante cose negative. E poi è più bello incontrare qualcuno per un caffè. Ognuno ha la propria visione, ma per me sono secondari".
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