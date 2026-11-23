INVIATO A TORINO - Si sono concluse da poche ore le Finals che hanno incoronato Alcaraz campione tra gli otto Maestri. Inutile girarci intorno, senza Sinner non c'era la stessa atmosfera. Chissà se Jannik avrà visto la finale tra Carlos e Zverev: nell'ultima conferenza stampa ha detto di guardare poco tennis, perché gli fa male il pensiero di non poter essere lì. Sugli spalti spesso qualcuno gridava il suo nome, strappando un sorriso amaro. Uno spettatore a un certo punto ha urlato: "Volevo vede' Jannik!". Il numero due al mondo (ma adesso Alcaraz lo tallona, distante solo 350 punti) si trova adesso di fronte a un grosso bivio: andare avanti con la terapia conservativa oppure operarsi. Scegliere l'intervento chirurgico adesso, 4 mesi dopo lo stop per l'infortunio che lo ha costretto a fermarsi, sarebbe una bella botta.

Da Cahill a Binaghi: tutti preoccupati per Sinner

Di lui alle Finals hanno parlato Cahill e Binaghi. Il suo ex supercoach ha sottolineato quanto sia "frustrante" per lui convivere con questo fastidio al ginocchio e non sapere bene cosa fare. Un concetto simile lo ha espresso ieri il presidente della Fitp, parlando di un re nudo alla meta, e della difficoltà di gestire un problema che non dipende da lui. Lo stesso Sinner, l'ultima volta che ha parlato con la stampa ha detto quanto sia difficile non poter avere il controllo sul suo corpo e che l'unica cosa da fare resta affidarsi ai medici.

Sinner a Milano per un consulto con il luminare Lempainen

Jannik fa tutte le scelte insieme con il suo team e il supporto del professor Alberto Zangrillo. Negli ultimi giorni è stato avvistato a Milano, dove era presente anche il luminare finlandese Lasse Lempainen per un prestigioso convegno internazionale. Jannik potrebbe aver effettuato un consulto con il chirurgo che ha operato diversi calciatori. Nel su profilo personale online si legge che vanta diverse collaborazioni con Barcellona, ​​Atletico Madrid, Milan, Roma, Juventus e Parma ed effettua 350 interventi chirurgici l'anno, praticamente quasi uno al giorno. Opera in Finlandia, a Madrid, ma anche alla Clinica La Madonnina di Milano, ed è lì che andrebbe Sinner se dovesse scegliere la strada dell'intervento.

Sinner e il bivio difficile: giorni decisivi

Al momento però, non è ancora deciso nulla. L'unica certezza è che più passano i giorni e più si allontana la possibilità di vederlo tornare in campo agli Australian Open, che è l'obiettivo dichiarato da Sinner. Jannik non ha ancora iniziato la preparazione che lo dovrebbe portare ad essere pronto per fine dicembre: secondo il programma iniziale infatti, l'obiettivo era partecipare al Six Kings Slam, per tornare in un'esibizione a testare il corpo in vista dell'Australia. È un programma che sembra destinato ad essere stravolto ancora. Al momento l'incertezza regna sovrana, tutti aspettano notizie e sperano che Sinner possa tornare presto in campo. I prossimi giorni saranno decisivi.