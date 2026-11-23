INVIATA A PARIGI – C'è anche un pezzo di Finlandia nella Champions League del PSG . Si chiama Lasse Lempainen ed è l'ortopedico che nel 2020 ha operato Ousmane Dembélé, quando l'attaccante francese vestiva la maglia del Barcellona. Un intervento al tendine del bicipite femorale, una lunga strada nel mondo della medicina sportiva e un nome che oggi circola negli spogliatoi dei più grandi club europei. Anche il Real Madrid, per Eder Militao, ha scelto di affidarsi a lui. Da Turku alle grandi capitali del calcio, il suo percorso racconta una storia di competenza, lavoro e passaparola. E di una responsabilità che non fa tremare la mano nemmeno quando sul tavolo operatorio c'è un giocatore da 100 milioni di euro. Adesso, poi, c'è uno degli sportivi più importanti al mondo: Jannik Sinner , numero due del tennis . Ovunque si parla di lui e della scelta di operarsi, Parigi compresa.

Quando Dembelé si operò in Finlandia

Nel febbraio 2020, a Turku, Lempainen operò il tendine del bicipite femorale di Dembélé. L'attaccante si era infortunato qualche mese prima, aveva completato il percorso di riabilitazione, ma durante i primi allenamenti più intensi il tendine si era nuovamente lesionato, in un punto diverso. L'entità del problema fu chiara soltanto durante l'intervento. Il chirurgo dovette decidere in sala operatoria come procedere: "La concentrazione era davvero intensa e ho dimenticato tutto il resto. Quando sono uscito dalla sala operatoria, mi sentivo come se avessi dato il massimo", ha raccontato. Una responsabilità enorme, ma che non sembra condizionarlo. Lempainen ha deciso di diventare ortopedico sportivo quando aveva appena dieci anni. Un sogno coltivato nel tempo e diventato una professione di livello internazionale, con atleti provenienti da tutto il mondo che si affidano alle sue competenze per curare lesioni muscolari e tendinee. Dembélé, anni dopo, sarebbe diventato uno dei protagonisti del trionfo europeo del PSG. Il percorso del francese verso il grande calcio passa, quindi, anche da quell'intervento in Finlandia.

La luce della clinica e l'allievo che supera il maestro

La svolta nella carriera internazionale arriva nel 2014. Nel bel mezzo di una giornata lavorativa, la segreteria dell'ospedale riceve una telefonata insolita: dall'altra parte c'è un medico del Barcellona, che vuole parlare con Lempainen. Il club catalano aveva riscontrato problemi ai muscoli posteriori della coscia nei propri giocatori e cercava un esperto in grado di intervenire sia nella cura sia nella prevenzione. Il contatto arriva fino a Turku, in Finlandia. Da quel momento, le collaborazioni con i grandi club stranieri cominciano a diventare sempre più importanti. Lempainen ha lavorato con società di primo piano come Barcellona, Milan, Atletico Madrid, Juventus, Roma e altre realtà internazionali, costruendo una rete di contatti che oggi lo porta a essere chiamato nei casi più delicati. Allievo del luminare Sakari Orava, va per la sua strada. "Sono consapevole di come ragiona un atleta, di quanto sia importante lo sport nella sua vita quotidiana e di come un infortunio possa cambiare completamente la sua esistenza", ha ammesso. Una sensibilità che nasce anche dalla conoscenza del mondo dello sport e dalla consapevolezza che, per un calciatore, il recupero non è soltanto una questione fisica. È il ritorno a una vita, a un lavoro e a un'identità. Ecco perché ci tiene che siano i suoi atleti ad andare in Finladia. Lì ha le strutture adeguate e una clinica dove è la luce la grande protagonista. Perché la testa conta: "I giocatori - ha detto ancora - capiscono che, per esempio, il bicipite femorale è uno degli strumenti più importanti per loro. Viaggiare fin qui può sorprendere, ma sono abituati a spostarsi. Possiamo inoltre gestire a distanza molte fasi del percorso, dalla diagnostica agli esami preliminari". A Turku opera calciatori famosi e altri sportivi dalle dieci alle venti volte all'anno: Sinner sarà uno di loro. Le richieste dall'estero, quando arrivano, richiedono rapidità: "Se riceviamo chiamate o foto dall'estero, dobbiamo reagire rapidament". Un atleta che deve sottoporsi a un intervento chirurgico è spesso spaventato e nervoso, soprattutto quando non ha mai affrontato prima un'operazione. Ecco perché le degenze, in genere, sono brevi ma sufficienti per affrontare un intervento che rappresenta una scelta importante.

La buia periferia del Nord: tutto su Turku, dove si opera Sinner

Dietro il rapporto con i grandi club o i grandi sportivi non c'è una scorciatoia. Lempainen racconta di aver costruito la propria rete professionale partecipando ogni anno a congressi di medicina sportiva, conferenze ed eventi internazionali. Un lavoro costante, fatto di viaggi, incontri e contatti mantenuti nel tempo: "Nessuno viene a prenderti a casa per offrirti un lavoro. Questa professione richiede molta iniziativa personale. Se non sei disposto a essere attivo, a viaggiare per il mondo e a metterti in gioco, nessuno verrà fin quaggiù, nella buia periferia del Nord Europa, a cercarti nelle sale operatorie". Quando sul tavolo operatorio arriva un calciatore dal valore di mercato di 100 milioni o un atleta di livello mondiale, la pressione è inevitabile. Lempainen, però, assicura che la mano resta ferma. Il peso della responsabilità è enorme, ma la concentrazione permette di isolare tutto il resto. Lempainen ascolta tutte le parti, ma le decisioni sul trattamento sono basate sulle proprie competenze e sull'esperienza professionale e questo a Sinner è piaciuto. La priorità è una sola: fare in modo che l'atleta possa tornare a giocare almeno allo stesso livello di prima dell'infortunio. Per questo preferirebbe, per esempio, una pausa di dieci settimane piuttosto che di otto, se il tempo aggiuntivo permettesse di ridurre significativamente il rischio di una ricaduta.

Lempainen e il rapporto con gli atleti: il retroscena sull'orologio

Lempainen mantiene un profilo molto basso con chiunque incontri. "Forse in Italia o altrove qualcuno può chiedersi che tipo di orologio porti un medico. Io risolvo il problema semplicemente non indossandone uno". La prevenzione, prima di tutto, è la parola chiave. Il lavoro di Lempainen non riguarda soltanto la chirurgia. Tra gli infortuni più comuni per chi pratica sport ci sono distorsioni alla caviglia e al ginocchio e lesioni ai muscoli posteriori della coscia. Il rischio aumenta quando ci si allena troppo intensamente, in maniera poco equilibrata o senza un adeguato livello di forza e mobilità. La prevenzione passa dalla varietà: alternare discipline diverse, inserire palestra, esercizi di mobilità e attività complementari come ciclismo, sci o yoga. Anche il recupero e il riposo sono fondamentali, soprattutto per chi aumenta rapidamente i carichi di allenamento. Lempainen racconta di vedere spesso pazienti che hanno rimandato troppo a lungo una diagnosi, affidandosi a valutazioni trovate online o a trattamenti non adatti. Forse quello che è successo a Sinner che, da luglio, non ha mai visto la luce in fondo al tunnel. Non solo quella di Turku. Nessuna.