«Con il problema che ha avuto Sinner non c’è mai un momento buono per fermarsi o per sopportare. Non incolperei mai gli staff sanitari perché sono condizioni difficili già nei pazienti che vediamo negli ambulatori. Sugli atleti le difficoltà sono ancora maggiori. Parliamo di una chirurgia di nicchia, non dei classici interventi su legamenti, fratture o muscoli. Conosco Lempainen e credo sarà un caso scuola». Professore all’Università UniCamillus di Roma e medico dello sport impegnato anche con la Reyer Venezia di basket, Stefano Palermi conosce bene Lasse Lempainen , che oggi opererà il tennista, e invita a non sottovalutare l’accaduto . Docente di traumatologia dello sport, Palermi ha firmato assieme al collega finlandese diversi lavori scientifici sulle lesioni muscolari e tendinee, un settore nel quale Lempainen rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale.

Perché questo problema alla bandelletta si è rivelato così difficile da curare?

«La tendinopatia è una malattia multifattoriale: non c’è una causa singola per questo sovraccarico. La diagnosi è paradossalmente più semplice su una distorsione o una rottura del crociato. Le tendinopatie insorgono nel tempo e gradualmente, quindi, per gli addetti ai lavori sono sempre uno spauracchio, perché spesso l’atleta ci deve giocare sopra fin quando non ce la fa più. È tutto un equilibrio sottile».

Perché crede che nel caso di Jannik si sia passati dalla terapia conservativa alla chirurgia?

«Probabilmente si arriva a un punto in cui le terapie conservative, che siano fisiche o infiltrative, non funzionano più. A quel punto si decide di andare sulla parte chirurgica, provando a dare una svolta, anche a costo di allungare un po’ il recupero».

Cosa può dirci del dottor Lempainen?

«Conosco Lasse da un punto di vista scientifico. Abbiamo pubblicato tanto sulle lesioni muscolari, che insieme ai tendini associati ai muscoli sono proprio un suo pallino. Suppongo il team di Sinner sia andato a cercare qualcuno con un’esperienza vastissima. Lo aiuterà sia sul piano chirurgico che poi nel percorso di ritorno in campo».

Quali sono i rischi e i possibili tempi del percorso di recupero?

«Parliamo di un tendine un po’ più laterale, quindi mi sento di dire che qualche mese ci vorrà. Il rischio che si ripresenti c’è, ma con la chirurgia si cercherà di evitare la cronicità dell’infortunio. Il return to play dovrà essere graduale e basato su test oggettivi. Lui ha un team di fisioterapisti che seguono la prima parte a Turku».

Quindi seguendo il percorso standard Sinner potrebbe rimanere lì?

«Nel caso delle lesioni muscolari, la parte di cui ci siamo occupati, si è comportato così nei suoi casi. Per le lesioni del tendine del ginocchio rimanevano nei primi giorni post operatori e poi rientravano. Sarà il coordinamento tra la parte finlandese e quella di Sinner a guidare la parte di recupero».