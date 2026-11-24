Il ritorno di Dinho

Corre, il pensiero, al Ravenna che, nel girone B della serie C, ha riesumato dal sarcofago della storia addirittura Ronaldo de Assis Moreira, detto Ronaldinho, per darlo in pasto, quarantaseienne, ai leoni del "marketting" e ai gladiatori della curva. Era il 15 novembre. La religione dell’Ego, persino negli sport di squadra, scatena guerre sante e spinge verso direzioni e soluzioni che la venerabilità del gesto tecnico e la ripetitività della liturgia laica faticano a variare da atto di fede a fede in un atto. Se il lascito del fuoriclasse può bloccare i candidati alla successione, invece di stimolarli, l’eredità di sé stessi è ancora più difficile da trasportare, da spartire. Lanciarsi in picchiata sulle rispettive età sarebbe un’autorete clamorosa. È, al limite, l’importanza del singolo che torna al centro del villaggio critico. La democrazia dell’agonismo ha bisogno di gerarchie, di podi: in caso contrario non sarebbe più democrazia, ma banale e sordido egualitarismo. A patto di non esagerare. L’operazione Ronaldinho appartiene alla saga dei Buffalo Bill che, per un gettone e un pallone, accettano di distribuire i bagliori estremi dell’arte e del nome che furono, nella speranza che il prezzo - del biglietto e della memoria - regga alle rughe e alla pancia del protagonismo, oltre che al megafono degli "unti" dal signore (chiunque siano, siano stati o saranno). Un tempo, già: un tempo di Ravenna-Forlì 2-0 allo stadio “Bruno Benelli”, il penultimo passaggio nell’azione del primo gol, quei denti puntati, fari logori ma sognanti, nel grigio della routine e nelle tasche del popolo pagante, per appagarne la fame di fama. Homo homini “ludus”, verrebbe da dire scimmiottando un motto dalle antiche origini che deve la sua celebrità al “lupus” del filosofo inglese Thomas Hobbes. Sarà pur vero che "gli eroi son tutti giovani e belli", come canta Francesco Guccini ne “La locomotiva”: ma, appunto, "tutti". Non "sempre". Da un lato, Sinner e un effetto traino che, risultati alla mano, funziona solo in presenza. Sul fronte opposto, Ronaldinho e le flebo di nostalgia per anestetizzare (o risvegliare?) i sensi. Una sorta di diritto e rovescio. Il ginocchio e i misteri di Jannik, in ginocchio da “Dinho”. Ragnatele di cui si è prigionieri e da cui si scappa. Eternità, spalanca i tuoi sponsor (e le tue cicatrici), noi siamo qua.