Sinner rassicura tutti dopo l'operazione: "Mi manca il campo. Il mio ginocchio non ha risposto come speravamo"
Dopo mesi di tormento e indecisioni, di tentativi e retromarce, Sinner si è sottoposto ad un intervento, si spera risolutore, al ginocchio che lo tormenta da mesi. Una decisione non semplice per Jannik, che alla fine si è però convinto, affidandosi alle mani del guru delle ginocchia Lasse Lempainen, facendosi operare in Finlandia. Il recupero non sarà breve, ma l'ex numero 1 del Ranking Atp si dice fiducioso, rassicurando tutti.
Operazione perfettamente riuscita per Sinner
Già in mattinata, Jannik Sinner è stato sottoposto in Finlandia, a Turku, a un intervento chirurgico al ginocchio destro. L'operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen per l'allungamento della banda ileotibiale, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sarebbero stimati in circa tre mesi. Ad accompagnare il tennista altoatesino c'era anche il suo medico curante, Herbert Schönhuber, che ai microfoni di Rai Sudtirol ha confermato il buon esito dell'intervento. Come spiegato dallo stesso Schönhuber, questa tecnica rappresentava l'opzione meno traumatica e più mirata per risolvere definitivamente i persistenti dolori articolari accusati dall'azzurro.
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