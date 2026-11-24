Dopo mesi di tormento e indecisioni, di tentativi e retromarce, Sinner si è sottoposto ad un intervento, si spera risolutore, al ginocchio che lo tormenta da mesi. Una decisione non semplice per Jannik, che alla fine si è però convinto, affidandosi alle mani del guru delle ginocchia Lasse Lempainen, facendosi operare in Finlandia. Il recupero non sarà breve, ma l'ex numero 1 del Ranking Atp si dice fiducioso, rassicurando tutti.