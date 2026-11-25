Sinner torna a casa. Dopo l’operazione lampo in Finlandia con il luminare Lasse Lempainen , Jannik ha fatto rientro a Bolzano intorno alle 11. Il numero due al mondo ha trovato ad attenderlo il fratello Mark , ma ha utilizzato un’uscita secondaria a bordo di un van nero. Suo padre Hanspeter , che lo ha accompagnato in Finlandia, ha utilizzato invece l’uscita principale insieme con il manager Alex Vittur, Umberto Ferrara e altri membri del team, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Il papà lo ha accompagnato in Finlandia e ieri ha festeggiato il compleanno con lui, come documentato da Jannik sui social con un messaggio molto emozionante: “Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te vicino i giorni sembrano sempre migliori”.

Il post del medico Lempainen

Adesso un po' di sano riposo tra le montagne di casa sua, con il calore di mamma Siglinde e papà Hanspeter, e poi inizierà il percorso di riabilitazione. Il chirurgo Lempainen ha la sua pagina social piena di foto di calciatori e sportivi operati da lui, ma questa volta al posto di un'immagine di Sinner si vede un generico campo da tennis in terra battuta, con questo messaggio sui social: "La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale. Buona guarigione. Sinner ha subito un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, Finlandia. L'intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato. La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale. Grazie per la vostra fiducia. Auguriamo a Jannik Sinner il meglio nella sua guarigione".

Zverev su Sinner: "Sinner mentalmente è forte"

Un messaggio a Sinner lo ha dedicato Alexander Zverev, durante la conferenza stampa con la sua Germania in Coppa Davis. "Penso che sia mentalmente forte - ha detto il numero uno al mondo -. Spero che prenda ogni passo seriamente e che tra tre o quattro mesi possa tornare al 100% e tornare a giocare perché, sai, ovviamente è uno dei miei più grandi rivali e uno dei giocatori più difficili da battere. Gli auguro di tornare nel circuito perché ci sono passato: so cosa si prova con un infortunio, non lo auguro a nessuno. Penso che con il mio infortunio fosse molto chiaro cosa era successo. Era chiaro anche il percorso che dovevo affrontare. Perché mi ero rotto diversi legamenti e avevo diverse fratture alle ossa" e quindi i mesi di recupero. "La differenza con Sinner è che in qualche settimana sperava di rientrare".