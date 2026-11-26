“Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all'Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico", Lo ha annunciato attraverso un comunicato l'amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo. Non che ce ne fosse bisogno, la notizia era ormai scontata dopo l’intervento di Jannik in Finlandia alla ormai celebre bandelletta ileo-tibiale. "Jannik ama giocare qui a Melbourne e non vede l'ora di tornare per l'Australian Open del 2028", ha aggiunto Abdo, "gli auguriamo il meglio per il suo recupero e non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo".