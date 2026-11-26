Sinner salta gli Australian Open: non c'erano dubbi, ora c'è l'annuncio ufficiale
“Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all'Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico", Lo ha annunciato attraverso un comunicato l'amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo. Non che ce ne fosse bisogno, la notizia era ormai scontata dopo l’intervento di Jannik in Finlandia alla ormai celebre bandelletta ileo-tibiale. "Jannik ama giocare qui a Melbourne e non vede l'ora di tornare per l'Australian Open del 2028", ha aggiunto Abdo, "gli auguriamo il meglio per il suo recupero e non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo".
Il messaggio di Lempainen e il percorso di recupero
Dopo l’intervento chirurgico con il luminare Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia, martedì scorso, Sinner dovrà affrontare un periodo di riabilitazione stimato dai medici in 3-4 mesi. Fermo dalla finale vinta a Wimbledon il 12 luglio scorso, il rientro potrebbe avvenire direttamente per la stagione sulla terra rossa. “La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale - ha scritto il chirurgo finlandese sui social - l’intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato”.
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