La vergognosa offesa di Bublik a Thiem: "Stufo di affrontare disabili”. Bufera agli Us Open

Parole che non potevano passare inosservate quelle dette da Alexander Bublik eliminato al primo turno agli Us Open 2023 per mano di Dominic Thiem che si è imposto agevolmente in tre set per 6-3, 6-2, 6-4. Il tennista kazako non ha preso bene la sconfitta che ha di fatto rilanciato l'austriaco reduce da un periodo difficile.