Us Open, Sinner si guadagna il derby con Sonego

ROMA - Sinner non sbaglia e colora ancora di più d'azzuro Flushing Meadows. Sarà infatti derby italiano al secondo turno degli Us Open fra l'altoatesino e Lorenzo Sonego: esordio in scioltezza per entrambi gli azzurri sul cemento newyorkese. Da sesta testa di serie, Sinner si è sbarazzato per 6-3 6-1 6-1 del tedesco Yannick Hanfmann, numero 54 del mondo, in quello che è stato - per numero di giochi ceduti - il suo miglior match in uno Slam: "Sono soddisfatto, credo di aver giocato una partita molto positiva. Sia fisicamente sia tennisticamente in campo mi sentivo molto bene".