Incredibile agli Us Open: in campo si sente odore di marijuana!

Sakkari e la marijuana in campo

Queste le parole della Sakkari: “Era cannabis. Non mi ha influenzato in alcun modo, era solo un commento, non ha nulla a che fare con la partita. L'ho sentita anche ieri in allenamento, ma è irrilevante. Non possiamo controllarlo, c'è un parco dietro e la gente può fare quello che vuole. Non ci pensi, l'unica cosa che ti interessa è vincere la partita. Non ci ho fatto caso”. Non l'ha utilizzato come alibi, insomma, ma è comunque un dettaglio che gli organizzatori del torneo non potranno certo sottovalutare.