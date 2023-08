Us Open, Sinner sfida Sonego: l’orario e dove vederla in tv e streaming

NEW YORK (Stati Uniti) - Derby d’Italia a stelle e strisce. Nel secondo turno degli Us Open in programma a Flushing Meadows l’altoatesino Jannik Sinner sfida il piemontese Lorenzo Sonego . Altri due italiani in campo nella giornata odierna in una doppia sfida italo-francese: Matteo Berrettini affronterà Arthur Rinderknech, Matteo Arnaldi giocherà contro Arthur Fils.

Sonego-Sinner, l’orario della partita

Il derby italiano tra Sonego e Sinner, valido per il secondo turno degli Us Open, è in programma alle ore 17 italiane al Louis Armstrong Stadium.

Sonego-Sinner, dove vederla in diretta tv e in streaming

La sfida tra i due tennisti italiani sarà visibile in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e sul 212 di Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito di Supertennis e l'app Supertennix.

Us Open, Berrettini sfida Rinderknech

Dopo aver eliminato nel primo turno il transalpino Humbert con il punteggio di tre set a zero, (6-4, 6-2, 6-2) Matteo Berrettini trova sul proprio cammino Arthur Rinderknech, altro tennista francese.

Us Open, Arnaldi affronta Fils

Il primo turno di Matteo Arnaldi è stato piuttosto agevole grazie al ritiro dell’australiano Jason Kubler. L’azzurro, dopo aver vinto il primo set, ha interrotto il proprio incontro per i problemi fisici accusati dall’avversario. Oggi a Flushing Meadows troverà il francese Fils.