Tsitsipas dice basta: la clamorosa rottura dopo il ko agli Us Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Una decisione drastica, ma inevitabile visti gli ultimi risultati. Tsitsipas mette fine al rapporto professionale con il coach Mark Philippoussis. Negli ultimi tempi, infatti, le cose sono andate di male in peggio: dopo l’eliminazione ai quarti di finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, il greco non ha smesso di accumulare delusioni in campo.