Incredibile Djokovic: sotto 2-0 va al bagno e vince. Ecco cosa ha fatto

NEW YORK (USA) - Quella che rischiava di diventare una notte da incubo ha assunto un sapore dolce per Nole Djokovic , che con una strepitosa rimonta ha superato al quinto set l'altro serbo Laslo Djere (n.32 Atp) e conquistato così il pass per gli ottavi degli Us Open , dove sfiderà il sorprendente croato Borna Gojo (n.105 Atp). Un match infinito, concluso quando a New York erano le 01:32, che ha vissuto il suo momento di svolta quando Djokovic era sotto di due set e ha fatto una 'mossa' rivelatasi poi decisiva.

La 'mossa' di Djokovic che ha dato il via alla rimonta

Evidentemente turbato per il suo rendimento in campo, il numero 2 del mondo ha deciso di andare al bagno dove negli Slam è consentito recarsi al cambio di un set se se la gara si allunga (due le 'chiamate' concesse, una negli altri tornei). Tre i minuti a disposizione degli atleti più altri due in caso di un cambio di abbigliamento ma Nole, che al suo rientro in campo è parso trasformato e ha poi vinto in rimonta (4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3), li ha utilizzati in un altro modo.

Djokovic al bagno dopo il secondo set: la sua spiegazione

Lui stesso, dopo il match, ha raccontato al tecnico e commentatore televisivo Brad Gilbert cosa è successo: "Ho ripetuto qualche frase motivazionale davanti allo specchio. Ho riso un po' di me stesso - ha confessato Djokovic - perché ero nervoso e infastidito per il risultato. Ho dovuto sforzarmi per rialzarmi e risollevarmi d'animo". Una strategia che ha evidentemente funzionato come ha potuto sperimentare a sue spese Djere, andato invece a dormire con il rimpianto per un'impresa da raccontare ai nipoti che è sfumata sul più bello.