Us Open, Alcaraz-Arnaldi e Zverev-Sinner: orario e dove vederle in tv

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo aver dominato nella gara contro Norrie Matteo Arnaldi è pronto a scendere in campo sul cemento di Flushing Meadows nell'affascinante sfida contro il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz . Il secondo azzurro impegnato negli ottavi di finale degli Us Open sarà Jannik Sinner, che dopo aver eliminato Wawrinka, sfiderà Zverev .

Alcaraz-Arnaldi, l'orario del match

L'azzurro e lo spagnolo si sfideranno all'Arthur Ashe Stadium non prima delle 19.30. La sfida sarà il secondo match della sessione diurna dopo il derby tra Jessica Pegula e Madison Keys.

Alcaraz-Arnaldi, dove vedere la gara in tv

La sfida tra lo spagnolo e l'azzurro sarà visibile in chiaro su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre, e sul 212 di Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito di Supertennis e l'app Supertennix.

Zverev-Sinner, l'orario del match

La sfida tra il tedesco e il tennista altoatesino andrà invece in scena a notte fonda, con inizio fissato non prima delle 02.15, ore italiane. La sessione serale inizierà alle 19 locali con l’incontro tra Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina.

Zverev-Sinner, dove vedere la gara in tv

La sfida tra Zverev e Sinner sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e sul 212 di Sky. Inoltre sarà disponibile in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito di Supertennis e l'app Supertennix.