Us Open, Alcaraz manda Zverev ko: ecco chi affronterà ora in semifinale

NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz vola alle semifinali degli Us Open. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp e campione in carica, supera in tre set (6-3, 6-2, 6-4) il tedesco Alexander Zverev (n.12) dopo due ore e 24' di gioco. Il murciano si giocherà l'accesso alla finalissima dello Slam statunitense contro il russo Daniil Medvedev.