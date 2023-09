Medvedev stravolto, la frase è allarmante: "Un giocatore morirà, vedranno"

NEW YORK (STATI UNITI) - Polemiche a non finire nel corso della sfida tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, valida per i quarti di finale degli Us Open e vinta con un netto 3-0 dal classe 1996. Un derby a tinte russe disputato sul cemento dell''Arthur Ashe Stadium' in condizioni a dir poco proibitive: 34° gradi (39 percepiti all'interno dell'impianto) e un'umidità del 50%. Gli organizzatori hanno cercato di risolvere il problema semichiudendo il tetto retrattile del campo centrale. Obiettivo? Dare un po' di ombra ai tennisti e agli spettatori.