Sorpresa agli Us Open, Medvedev manda ko Alcaraz: in finale troverà Djokovic

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Us Open battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella notte italiana, il russo - dopo 3 ore e 22 minuti di gioco - ha superato il numero uno al mondo in quattro set, con il punteggio di 7-6, 6-1 3-6 6-3. Nella finale in programma domenica, Medvedev si troverà di fronte Novak Djokovic che nell’altra semifinale aveva sconfitto lo statunitense Ben Shelton.