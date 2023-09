Coco Gauff vince gli Us Open: la dedica finale è una frecciata avvelenata

NEW YORK (Stati Uniti) - Coco-Gauff ha vinto gli Us Open 2023 . La campionessa, di appena 19 anni, è la prima tennista americana della storia a vincere uno Slam dai tempi di Serena Williams. La tennista ha battuto in finale la Sabalenka imponendosi in rimonta per 2-6, 6-3, 6-2.

Coco-Gauff, la frecciata in conferenza stampa

Al termine della gara la Coco-Gauff è intervenuta in conferenza stampa non lasciandosi scappare l'occasione di tirare una frecciata alla sua avversaria: "Nervosa? Non c'è niente di più drammatico in questo momento, oggi ho affrontato questo match come se fosse una sfida qualsiasi ma onestamente non ero nervosa all'inizio. Perdere a Wimbledon è stata dura, pensavo di poter fare meglio mentre oggi ho giocato solo il mio miglior tennis. Lei è una tennista forte e potente ma a un certo punto ho fatto un gran punto con un passante di rovescio, il pubblico era entusiasta e ho avuto la sensazione che potevo davvero vincere", ha concluso l'americana.