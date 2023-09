Djokovic e la frase a sorpresa a Medvedev sul ritiro: "Lascio tra..."

NEW YORK (USA) - Infinito Djokovic, ancora una volta il più forte di tutti. Nole batte Medvedev e trionfa agli Us Open, vincendo il 24° Slam della sua carriera. Un campione senza tempo che non dà cenni di cedimento, nonostante i 36 anni (Medvedev ne ha nove in meno, 27). Non molla e continua a dominare, chissà per quanto ancora. Lui non ha intenzione di fermarsi, almeno altri "23, 24 anni"...