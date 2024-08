Trevisan-Townsend, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un sorteggio sfortunato per Martina Trevisan al primo turno degli US Open. Nel finale di una stagione sin qui molto complicata, la tennista toscana, scesa alla posizione numero 91 del ranking Wta, va a caccia di punti importanti per mantenere la top 100. Lo scorso anno la sua avventura a Flushing Meadows si interruppe al secondo turno contro Marketa Vondrousova e quest'anno inizierà contro la beniamina di casa Taylor Townsend, giocatrice reduce da grandi risultati sul cemento nordamericano. La statunitense ha infatti raggiunto gli ottavi di finale a Cincinnati e la settimana precedente anche i quarti di finale a Toronto. L'azzurra ha però vinto l'unico precedente.

Trevisan-Townsend, quando si gioca il match

Il match tra Trevisan e Townsend, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma lunedì 26 agosto come terzo match sullo Stadium 17 dove le gare prenderanno il via a partire dalle ore 17:00.

Trevisan-Townsend, i precedenti

Nell'unico precedente tra Trevisan e Townsend ad avere la meglio è stata la tennista azzurra, che si è imposta con lo score di 6-4 4-6 7-5 nelle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati del 2023.

Trevisan-Townsend, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi