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US Open, il programma del day 2: Sinner debutta contro McDonald

Ben nove azzurri in campo nella seconda giornata dello Slam newyorkese: occhi puntati sull'esordio del numero uno al mondo
6 min

Dopo i successi ottenuti nella prima giornata da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti, ci sarà ancora tanta Italia in campo nel day 2 degli US Open. Pronto all'esordio il numero uno al mondo Jannik Sinner, che nel secondo match in programma sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 18:00 affronterà Mackenzie McDonald, avversario che ha battuto in tutti e tre i precedenti incroci. Debutto anche per Carlos Alcaraz, non prima dell'una sull'Arthur Ashe. In campo anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci al maschile e Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto al femminile. 

Il programma completo

Artur Ashe Stadium
Dalle ore 18:00
Iga Swiatek (POL) [1] - Kamila Rakhimova
Jannik Sinner (ITA) [1] - Mackenzie McDonald (USA)
Non prima dell'1:00
Carlos Alcaraz (ESP) [3] - Li Tu (AUS)
Shelby Rogers (USA) - Jessica Pegula (USA) [6]

Louis Armstrong Stadium
Dalle ore 17:00
Danielle Collins (USA) [11] - Caroline Dolehide (USA)
Jelena Ostapenko (LAT) [10] - Naomi Osaka (JPN)
Dusan Lajovic (SRB) - Daniil Medvedev [5]
Non prima dell'1:00
Bianca Andreescu (CAN) - Jasmine Paolini (ITA) [5]
Lorenzo Sonego (ITA) - Tommy Paul (USA) [14]

Grandstand
Dalle ore 17:00
Stefanos Tsitsipas (GRE) [11] - Thanasi Kokkinakis (AUS)
Elena Rybakina (KAZ) [4] - Destanee Aiava (AUS)
Sebastian Korda (USA) [16] -Corentin Moutet (FRA)
Non prima delle 00:00
Emma Raducanu (UK) -Sofia Kenin (USA)

Campo 4
Dalle ore 17:00
Mariano Navone (ARG) - Daniel Altmaier (GER)
Matthew Forbes (USA) - Roman Safiullin
Sara Sorribes Tormo (ESP) - Alexa Noel (USA)
Eva Lys (GER) - Marie Bouzkova (CZE)

Campo 5
Dalle ore 17:00
Jakub Mensik (CZE) - Felix Auger-Aliassime (CAN) [19]
Zhizhen Zhang (CHN) - Jack Draper (GBR) [25]
Lauren Davis (USA) - Anna Kalinskaya [15]
Anastasia Potapova - Leylah Fernandez (CAN) [23]

Campo 6
Dalle ore 17:00
Karolina Muchova (CZE) - Katie Volynets (USA)
Daniel Evans (GBR) - Karen Khachanov [23]
Yulia Putintseva (KAZ) [30] - Linda Noskova (CZE)
Christopher O'Connell (AUS) - Nicholas Jarry (CHI) [26]

Campo 7
Dalle ore 17:00
Timofey Skatov (KAZ) - Hubert Hurkacz (POL) [7]
Renata Zarazua (MEX) - Caroline Garcia (FRA) [28]
Denis Shapovalov (CAN) - Botic van De Zandschulp (NED)
Beatriz Haddad Maia (BRA) [22] - Elina Avanesyan (ARM)

Campo 8
Dalle ore 17:00
Jessika Ponchet (FRA) - Saisai Zheng (CHN)
Otto Virtanen (FIN) - Quentin Halys (FRA)
Xinyu Wang (CHN) - Arina Rodionova (AUS)
Jaume Munar (ESP) - Gabriel Diallo (CAN)

Campo 9
Dalle ore 17:00
Tristan Schoolkate (AUS) - Taro Daniel (JPN)
Jessica Bouzas Maneiro (ESP) - Petra Martic (CRO)
Max Purcell (AUS) - Aleksandar Vukic (AUS)

Campo 10
Dalle ore 17:00
Taylah Preston (AUS) - Anastasia Pavlyuchenkova [25]
Fabio Fognini (ITA) - Tomas Machak (CZE)
Matteo Arnaldi (ITA) [30] - Zachary Svajda (USA)
Mayar Sherif (EGY) - Karolina Pliskova (CZE)

Campo 11
Dalle ore 17:00
Alejandro Tabilo (CHI) [22] - David Goffin (BEL)
Mirra Andreeva [21] - Camila Osorio (COL)
Arthur Fils (FRA) [22] - Learner Tien (USA)
Qiang Wang (CHN) - Liudmila Samsonova [16]

Campo 12
Dalle ore 17:00
Shuai Zhang (CHN) - Ashlyn Krueger (USA)
Eliot Spizzirri (USA) - Alex Michelsen (USA)
Anna Bondar (HUN) - Bernarda Pera (USA)
Flavio Cobolli (ITA) [31] - James Duckworth (AUS)

Campo 13
Dalle ore 17:00
Constant Lestienne (FRA) - Jordan Thompson (AUS)
Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Katerina Baindl (UKR)
Facundo Diaz Acosta (ARG) - Hugo Gaston (FRA)
Nadia Podoroska (ARG) - Diana Shnaider [18]

Campo 14
Dalle ore 17:00
Daria Saville (AUS) - Ena Shibahara (JPN)
Nuno Borges (POR) - Federico Coria (ARG)
Brenda Fruhvirtova (CZE) - Varvara Lepchenko (USA)
Fabian Maroszan (HUN) - Hamad Medjedovic (SRB)

Campo 15
Dalle ore 17:00
Cristina Bucsa (ESP) - Sara Errani (ITA)
Borna Coric (CRO) - Adrian Mannarino (FRA)
Anna Karolina Schmiedlova (SVK) - Clara Tauson (DEN)
Zizou Bergs (BEL) - Pavel Kotov

Campo 17
Dalle ore 17:00
Katie Boulter (UK) [31] - Aliaksandra Sasnovich
Caroline Wozniacki (DEN) - Nao Hibino (JPN)
Alex de Minaur (AUS) [10] - Marcos Giron (USA)
Non prima delle 23:00
Mattia Bellucci (ITA) - Stan Wawrinka (SUI)

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