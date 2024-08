US Open, il programma del day 2: Sinner debutta contro McDonald

Dopo i successi ottenuti nella prima giornata da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti, ci sarà ancora tanta Italia in campo nel day 2 degli US Open. Pronto all'esordio il numero uno al mondo Jannik Sinner, che nel secondo match in programma sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 18:00 affronterà Mackenzie McDonald, avversario che ha battuto in tutti e tre i precedenti incroci. Debutto anche per Carlos Alcaraz, non prima dell'una sull'Arthur Ashe. In campo anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci al maschile e Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto al femminile.