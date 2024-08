Sinner-Michelsen, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È iniziata con qualche spavento l'avventura di Jannik Sinner agli US Open 2024, ma dopo una falsa partenza il numero uno al mondo è riuscito a mettere in campo le sue migiori qualità per battere Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6 6-2 6-1 6-2 e staccare il pass per il secondo turno dello Slam newyorkese. Importante la reazione avuta dall'altoatesino nel corso del secondo set dove si era trovato in svantaggio anche di un break prima di mettere in scena un vero e proprio dominio nel resto del match. Per un posto al terzo turno Jannik affronterà ancora uno statunitense, Alex Michelsen, che all'esordio ha avuto la meglio sul connazionale Eliot Spizzirri per 6-1 7-5 6-3.