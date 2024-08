Bronzetti-Sabalenka, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

"Ci ho giocato a Brisbane, è una delle più forti del mondo e una delle grandi favorite per la vittoria finale. Ovviamente sarà tutto a suo vantaggio ma io entrerò in campo per provare a confrontarmi e per provare ad agganciarmi al suo livello e riuscire ad imparare qualcosa. Nel tennis, poi, non si sa mai. Scenderò in campo per competere, non parto sconfitta". Una sfida complicatissima, ma tutta da giocare. Ha parlato così Lucia Bronzetti dopo la vittoria su Lulu Sun, ritirata al termine del primo set, all'esordio agli US Open 2024. La romagnola avrà di fronte a sé il secondo turno la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka, che partirà con tuttti i favori del pronostico dopo aver spazzato via al debutto l'australiana Priscilla Hon con il punteggio di 6-3 6-3.