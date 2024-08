Paolini-Pliskova, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo le vittorie ottenute al Roland Garros e a Wimbledon, Jasmine Paolini ha sconfitto per la terza volta in questa stagione Bianca Andreescu. La numero uno azzurra si è imposta in rimonta al termine di una partita molto combattuta che si è conclusa con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-4 riuscendo a staccare il pass per il secondo turno degli US Open, dove era già approdata nel 2021. Per un posto al terzo turno Jasmine troverà un'altra avversaria di grande prestigio: l'ex numero uno del mondo e finalista a New York nel 2016 Karolina Pliskova, che all'esordio ha sconfitto in tre set Mayar Sherif.

Paolini-Pliskova, quando si gioca il match

Il match tra Paolini e Pliskova, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma giovedì 29 agosto come secondo match a partire dalle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.

Paolini-Pliskova, i precedenti

Un solo precedente tra Paolini e Pliskova, quello andato in scena al primo turno degli Australian Open 2021 dove ad avere la meglio è stata la tennista ceca con il punteggio di 6-0 6-2.

Paolini-Pliskova, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi