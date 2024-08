Non aveva mai vinto un match di tabellone principale agli US Open, stavolta parte con il piede giusto l'avventura sul cemento di Flushing Meadows di Elisabetta Cocciaretto, che al debutto a New York ha sconfitto l'ucraina Kateryna Baindl, numero 329 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-0. Un passivo quello subito da Baindl che sarebbe potuto essere ancora più pesante a causa dei due set point mancati dall'azzurra che ha subito il break nel settimo gioco prima di riuscire a chiudere il primo parziale tenendo la battuta nel nono game. Sarà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, testa di serie numero 25 del tabellone, la prossima avversaria della marchigiana.

Cocciaretto-Pavlyuchenkova, quando si gioca il match

Il match tra Cocciaretto e Pavlyuchenkova, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma giovedì 29 agosto come terzo match a partire dalle ore 17:00 sul Court 11.

Cocciaretto-Pavlyuchenkova, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Cocciaretto e Pavlyuchenkova.

Cocciaretto-Pavlyuchenkova, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

