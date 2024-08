Arnaldi-Safiullin, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Disputando praticamente il match perfetto contro lo statunitense Zachary Svajda, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 6-1, Matteo Arnaldi ha staccato il pass per il secondo turno degli US Open. Dopo un inizio equilibrato, l'azzurro ha cambiato passo nell'ottavo gioco del primo set trovando il break che gli ha spianato la strada verso il successo all'esordio di New York, dove difende gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno prima dell'eliminazione subita per mano di Carlos Alcaraz. Al secondo turno Arnaldi troverà dall'altra parte della rete il russo Roman Safiullin, che ha vinto la sfida di esordio contro il tennista di casa Matthew Forbes.

Arnaldi-Safiullin, quando si gioca il match

Il match tra Arnaldi e Safiullin, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma giovedì 29 agosto come primo match a partire dalle ore 17:00 sul Court 11.

Arnaldi-Safiullin, i precedenti

Nell'unico precedente tra Arnaldi e Safiullin ad imporsi è stato il tennista russo, che ha vinto quest'anno la sfida andata in scena sul cemento di Brisbane nei quarti di finale con il punteggio di 7-6(4) 6-2.

Arnaldi-Safiullin, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

