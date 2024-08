Musetti vince e fa come Balotelli: pubblico in delirio agli Us Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Lorenzo Musetti lotta per quasi 4 ore, annulla due match-point a Miomir Kecmanovic e poi vince al quinto set, approdando al terzo turno degli Us Open e liberando tutta l'adrenalina con un'esultanza speciale. Il tennista azzurro, dopo il successo per 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5, ha esultato come fece Mario Balotelli, in nazionale, dopo la doppietta alla Germania agli Europei del 2012: si è tolto la maglietta e ha mostrato i muscoli, urlando, mentre il pubblico di Flushing Meadows è andato in estasi.