Musetti-Nakashima, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ha lottato, sofferto, forse anche più del previsto, ma alla fine ce l'ha fatta Lorenzo Musetti ad approdare al terzo turno degli US Open. Il tennista carrarino, che lo scorso anno uscì al debutto contro il francese Titouan Droguet, ha sconfitto Miomir Kecmanovic al termine di una battaglia conclusasi solamente al quinto set con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5 dopo 3 ore e 50 minuti di gioco. Il numero 18 del tabellone ha saputo tenere alta la concentrazione nel momento pù delicato della partita riuscendo ad annullare due match point nel decimo game di un quinto set nel quale si era anche trovato al comando sul 2-0. Al prossimo turno, per un posto negli ottavi di finale a New York, il medagliato di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, che è reduce dal successo al secondo turno su Arthur Cazaux.

Musetti-Nakashima, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Nakashima, valevole per il terzo turno degli US Open 2024, è in programma venerdì 30 agosto con campo e orario ancora da definire.

Musetti-Nakashima, i precedenti

Nell'unico precedente tra Musetti e Nakashima ad imporsi è stato il tennista azzurro, che ha vinto quest'anno la sfida andata in scena sull'erba del Queen's agli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 4-6 6-4.

Musetti-Nakashima, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

