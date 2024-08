US Open, il programma del day 5: Musetti cerca il primo ottavo di finale a New York

Sei azzurri al terzo turno dell'edizione numero 144 degli US Open: un record per il tennis italiano. Nel day 5 dello Slam newyorkese inizia la caccia agli ottavi di finale con il solo Lorenzo Musetti impegnato per quanto riguarda i nostri portacolori. Il carrarino chiuderà il programma di giornata sullo Stadium 17 e intorno alle 22:00 affronterà il beniamino di casa Brandon Nakashima con l'obiettivo di raggiungere per la prima volta la seconda settiamana di New York. Nel 2022 al terzo turno arrivò lo stop al terzo turno contro Ilya Ivashka. Sull'Arthur Ashe occhi puntati sul derby a stelle e strisce tra Ben Shelton e Frances Tiafoe e sulla sfida tra il campione uscente Novak Djokovic e Alexei Popyrin.