US Open, il programma del day 6: in campo Sinner e altri quattro italiani

L'Italia dei record che mai aveva portato sei giocatori al terzo turno nella storia degli US Open sarà assoluta protagonista del day 6 sui campi di Flushing Meadows. Nel secondo match in programma sull'Arthur Ashe Stadium, dove le danze si apriranno a partire dalle ore 18:00, Jannik Sinner affronterà l'australiano Christopher O'Connell per un posto negli ottavi di finale dello Slam newyorkese. Il Centrale sarà anche il palcoscenico della sfida tra Flavio Cobolli e il campione del torneo nel 2021, Daniil Medvedev. Jasmine Paolini aprirà invece il programma del Louis Armstrong contro la kazaka Yulia Putintseva, seguita da Sara Errani che dovrà invece vedersela con Diana Shnaider. Sul Grandstand sarà infine di scena Matteo Arnaldi, che non prima delle 23:00 affronterà Jordan Thompson.