Sinner-Paul, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli US Open battendo l'australiano Christopher O'Connell con un netto 6-1 6-4 6-2. Il numero uno al mondo avrà dunque la possibilità di migliorare il risultato dello scorso anno quando uscì sconfitta proprio negli ottavi per mano di Alexander Zverev. L'azzurro affronterà per un posto nei quarti di finale il numero 14 del seeding Tommy Paul, avversario che ha già sconfitto due volte in carriera e che nella propria sfida di terzo turno ha avuto la meglio sul canadese Gabriel Diallo con lo score di 6-7(5) 6-3 6-1 7-6(3).

Sinner-Paul, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Paul, valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2024, è in programma lunedì 1 settembre con campo e orario ancora da definire.

Sinner-Paul, i precedenti

Sinner e Paul si sono affrontati tre volte e l'azzurro è avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti. Si è infatti imposto nel 2022 al primo turno del Masters 1000 di Madrid, sulla terra rossa, per 6-7(4) 7-6(4) 6-3, e nella semifinale del Masters 1000 di Montreal nel 2022 per 6-4 6-4. Lo statunitense ha invece avuto la meglio con il punteggio 6-3 3-6 6-3 agli ottavi di finale di Eastbourne nel 2022.

Sinner-Paul, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi