Sinner: "Una sorpresa Djokovic e Alcaraz fuori. Vediamo ora cosa succede..."

Jannik Sinner ha strappato il pass per gli ottavi di finale degli Us Open battendo in tre set l'australiano O'Connell. Un risultato non scontato considerata l'eliminazione di Musetti, che ha perso in quattro set contro il padrone di casa Brandon Nakashima. Dopo aver superato il turno, Sinner ha commentato il risultato raggiunto fin qui, dicendo la sua sulle prestazioni deludenti di Djokovic e Alcaraz, già eliminati dalla competizione.