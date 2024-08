Paolini da record agli Us Open: "Ho iniziato a credere in me"

L'Us Open di Jasmine Paolini riprenderà domani, quando la tennista azzurra sfiderà la ceca Karolina Muchova negli ottavi di finale dello slam newyorkese. La numero cinque della classifica Wta ha conquistato questo risultato battendo in due set Putintseva, la kazaka al trentaduesimo posto del ranking mondiale. Dopo la vittoria ai sedicesimi di finale, l'azzurra ha mostrato tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti in stagione che le hanno permesso di entrare nella storia del tennis italiano diventando la prima tennista del nostro paese a raggiungere gli ottavi in tutti e quattro gli slam nello stesso anno.

La miglior stagione di Jasmine “Oggi sono riuscita ad essere molto solida, tranquilla, a giocare il mio tennis - ha esordito Paolini -. Lei è una giocatrice incredibile che quest’anno sta giocando alla grande. Si difende benissimo ed io mi sono detta che dovevo restare tranquilla e provare a giocare sempre un colpo in più. Mi sono goduta davvero il momento: c’è un’atmosfera bellissima e ringrazio tutti quelli che sono venuti a vedermi. Dall’inizio di quest’anno ho cominciato ad essere continua, a credere di più in me stessa e a capire che potevo giocare meglio, anche negli Slam. Fino a questa stagione non ero mai riuscita a superare due turni di fila, diciamo che le cose sono proprio cambiate! E poi è bellissimo giocare in uno stadio così grande davanti a così tanta gente”.

Il vantaggio delle "piccoline" Prima di lasciare la zona di gioco, Paolini ha risposto alle domande riguardo la sua struttura fisica. L'azzurra, così come Yulia Putintseva, è infatti più bassa della media del circuito Wta. Una condizione che però può portare anche dei vantaggi: “Noi ‘piccoline’ possiamo essere velocissime in campo e giocare dei gran colpi. Comunque è bello ogni tanto giocare contro qualcuna che è bassa come te, anche se oggi ho avuto un avvio complicato perché non riuscivo a rispondere bene: io e lei abbiamo colpi differenti e diverse capacità tennistiche. E comunque è bello che ci siano delle tenniste piccoline".

