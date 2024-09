US Open, il programma del day 7: al via gli ottavi di finale

Al via il programma degli ottavi di finale nella settima giornata degli US Open. Nessun italiano in gara in singolare, ma tante sfide che promettono di regalare spettacolo. Non ci sarà Lorenzo Musetti, eliminato al terzo turno da Brandon Nakashima, così come Novak Djokovic, che si è arreso ad Alexei Popyrin. Ad aprire le danze sull'Arthur Ashe Stadium sarà la sfida tra Andrey Rublev e Grigor Dimitrov, prima degli impegni dei beniamini di casa Coco Gauff e Frances Tiafoe. Sul Louis Armstrong saranno invece protagonisti Aryna Sabalenka e Alexander Zverev, rispettivamente impegnati contro Elise Mertens e Brandon Nakashima.